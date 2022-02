Die Gemeinde Spelle ist finanziell gut aufgestellt und wird im Jahr 2022 kräftig investieren. FOTO: Ludger Jungeblut Andere Kommunen als Vorbild Demokratie in Bewegung für mehr Bürgerbeteiligung in Spelle Von Ludger Jungeblut | 21.02.2022, 18:35 Uhr

Die Partei Demokratie in Bewegung (DiB) drängt auf mehr Bürgerbeteiligung in der Samtgemeinde Spelle und in der Gemeinde Spelle.