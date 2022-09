Für Live-Autionen auf Facebook geht Claudia Heskamp mit dem Handy durch den Laden und präsentiert die Waren. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Restposten aller Art Claudias Schatztruhe in Lünne ist ein Laden wie eine Wundertüte Von Caroline Theiling | 30.09.2022, 12:12 Uhr

Mit dem Ausräumen der Gaststätte Heskamp fing es an; dann kam Erfolg auf Facebook dazu. Nun eröffnete Claudia Heskamp sogar ein Geschäft in Lünne: In „Claudias Schatztruhe“ werden Online-Rückläufer vor dem Müll bewahrt.