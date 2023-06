Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort. Foto: NWM-TV up-down up-down Feuerwehr vor Ort Dachstuhl in Schapen gerät in Brand Von Kristina Roispich | 17.06.2023, 17:52 Uhr

In Schapen ist am späten Samstagnachmittag ein Wohnhaus in Brand geraten.