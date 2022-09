Die ehemalige Hofstelle Böker-Sandtel mit der Brennerei ist seit 2020 im Besitz der Gemeinde Spelle. Gegen den Abriss wenden sich viele Bürger nun in einer Online-Abstimmung. Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down Kritik am Abriss-Plan Brennerei Sandtel in Venhaus: Rat wird über Petition beraten Von Ludger Jungeblut | 15.09.2022, 13:47 Uhr

Mehr als 700 Menschen haben sich in einer Online-Petition für den Erhalt der historischen Brennerei Sandtel in Spelle-Venhaus ausgesprochen. Dieses Votum soll in die politischen Beratungen einfließen, versichert Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann.