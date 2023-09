Start in die Lehre im Handwerk So kommen die Azubis Benedikt und Timo bei Reekers in Lünne klar Von Thomas Pertz | 12.09.2023, 13:55 Uhr Logo NEO Benedikt Ahlers und Timo Kock (von links) machen im Elektrobetrieb Reekers in Lünne eine Ausbildung zum Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Foto: Thomas Pertz up-down up-down

Ihr kennt bestimmt jemanden, der am 1. August eine Ausbildung angefangen hat. Wie haben sie den Berufsstart erlebt? War es die richtige Entscheidung, kommen erste Zweifel auf? Wir haben in Betrieben in Lünne, Emsbüren und Lingen nachgefragt. Zum Auftakt berichten Timo Kock und Benedikt Ahlers von ihrem Start.