Erstmalig wird in diesem Jahr neben den etablierten Herren- und Damen-Konkurrenzen auch ein Turnier für Herren-Freizeitspieler ausgerichtet, wobei in sämtlichen Disziplinen zudem noch eine B-Runde ausgespielt wird.

Aufgrund der Ausweitung des Turniers werden in diesem Jahr wieder einige Spiele um die begehrten Preisgelder und Trophäen auf der Tennisanlage des Nachbarvereins in Varenrode ausgetragen. Das Turnier beginnt am Samstag pünktlich um 9 Uhr auf der Speller Tennisanlage an der Venhauser Straße, wobei die Endspiele gegen 17 Uhr stattfinden werden.

Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Anmeldung werden noch bis zum kommenden Montag, 22. Juli, 18 Uhr, über die Homepage www.scsv-tennis.de angenommen.