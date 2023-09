Pflege und Hilfe im Alltag Ambulanter Pflegedienst „Zuhause“ eröffnet Zweigstelle in Spelle Von Wilfried Roggendorf | 15.09.2023, 12:41 Uhr Angela Reinke (links) hat den ambulanten Pflegedienst „Zuhause“ aus Hopsten gegründet. Die neue Zweigstelle wird Andrea Hinken in Spelle am Markelo-Platz 4 leiten. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down

Am 1. Januar ist Angela Reinke mit ihrem Pflegedienst „Zuhause“ in Hopsten gestartet. Sie erhielt viele Anfragen aus Spelle und Lünne. Deswegen eröffnet sie in Spelle am 1. Oktober eine Zweigstelle.