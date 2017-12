Schmutzwasserkanal repariert Schapener Straße in Spelle wieder freigegeben

Spelle. Die Schapener Straße in Spelle ist am späten Freitagnachmittag, 22. Dezember 2017, wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Laut Pressemitteilung der Samtgemeinde war es am Dienstagabend bei Kabelarbeiten im Bereich der Schapener Straße zu einem Schaden am Schmutzwasserkanal gekommen. Nachdem der Wasserverband Lingener Land als zuständige Stelle und weitere beauftragte Firmen nach Bekanntwerden des Schadens umgehend tätig wurden, musste die Straße voll gesperrt werden. Zuletzt hatte sogenanntes „drückendes Grundwasseraufkommen“ die Arbeiten erheblich erschwert, sodass zunächst nicht absehbar war, wie lange die Reparatur noch andauern würde. Nachdem die Grundwassersituation entschärft und daraufhin mit der Reparatur begonnen werden konnte, zeichnete sich ab, dass die Arbeiten am späten Freitagnachmittag abgeschlossen werden konnten. Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf dankte allen Beteiligten, die mit „Hochdruck und großer Kompetenz“ für die schnellstmögliche Beseitigung des Schadens gesorgt hatten.

Weitere Berichte aus Spelle finden Sie unter www.noz.de/lokales/Spelle