Premiere für die Beteiligten Behinderte gestalten erstmals Weihnachtsmarkt in Schapen

Schapen. Menschen mit Behinderung, die auf dem Gelände der ehemaligen Handelsschule in Schapen in einem Wohnheim des Christophorus-Werks Lingen leben, haben dort mit Mitarbeitern der Einrichtung einen Weihnachtsmarkt gestaltet.

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt waren für die Erwachsenen mit geistigen und sozialen Beeinträchtigungen eine Premiere. Sie hatten in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Produkte hergestellt, die an festlich geschmückten Buden verkauft wurden. Sie fertigten Marmeladen, Fruchtaufstriche, Dekorationsartikel, Backmischungen in Gläsern und vieles mehr an. Das Obst für die Marmelade stammte vom benachbarten Bioland-Hof Vaal, der ebenfalls zum Christophorus-Werk Lingen gehört und auf dem einige Bewohner arbeiten. Zu kaufen gab es außerdem Holzprodukte der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Neujahrshörnchen, Strick- und Häkelwaren. Für Verpflegung sorgten die Jugendfeuerwehr Schapen am Grill und die jungen Betreiber des örtlichen Jugendbistros am Waffeleisen.

Begeisterung aller Mitwirkenden

Ruth Grünberg, Leiterin des Wohnheims Schapen, bedankt sich für das Engagement und die spürbare Begeisterung aller Mitwirkenden: „Dazu zählen nicht nur die Mitarbeiter, die Bewohner, sondern auch viele Ehrenamtliche und Angehörige, die uns bei den Vorbereitungen und beim Weihnachtsmarkt unterstützt haben. Unsere Bewohner waren sehr stolz darauf, dass sie ihren Teil zum Gelingen beigetragen haben.“

Nachbarn wurden eingeladen

Der Weihnachtsmarkt bot auch viel Zeit für Gespräche: In Zelten und bei Kaffee und Kuchen kamen Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige und Gäste in Kontakt miteinander. Weil es der erste Weihnachtsmarkt des Wohnheimes war, wurde der Termin vor allem über Mundpropaganda bekannt gegeben. Die Nachbarn wurden eingeladen. Auch Schapens Bürgermeister Karlheinz Schöttmer und seine Frau, die Vorsitzende des örtlichen Handels- und Gewerbevereins, nahmen die Einladung an.

Anzeige Anzeige

Wiederholung geplant

Das festlich geschmückte Gelände im Ambiente des historischen Gebäudes, die gute Organisation, vor allem aber die gute Stimmung unter allen Mitwirkenden und Besuchern gaben den Ausschlag für die Idee, eine solche Veranstaltung auch im nächsten Jahr zu wiederholen. „Denn das Wohnheim ist ein fester Bestandteil der Gemeinde Schapen und unsere Bewohner gehören zur Gemeinschaft“, sagte Grünberg. „Das ist in Schapen gelebte Inklusion. Und um solche Begegnungen weiterhin zu fördern, bietet sich ein Weihnachtsmarkt sehr gut an.“