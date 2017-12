Schmutzwasserleitung beschädigt Schapener Straße in Spelle gesperrt

Spelle. Das Teilstück der Schapener Straße in Spelle von der Kreuzung Johannesstraße bis zur Einmündung Höltingstraße ist seit Dienstagabend voll gesperrt.

Wie die Samtgemeinde Spelle in einer Presseerklärung mitteilte, hat eine Firma bei Erdarbeiten zur Kabelverlegung die Schmutzwasserleitung beschädigt. Die Telekom hatte die Firma mit den Arbeiten beauftragt.

Nachdem der Schaden am Dienstagabend entdeckt worden war, wurde umgehend der Wasserverband Lingener Land als zuständige Stelle informiert. Dieser reagierte sofort und hat mit der Freilegung der Schadstelle begonnen. Die Reparaturarbeiten in drei Metern Tiefe gestalten sich dabei äußerst schwierig. Insbesondere unerwartetes sogenanntes „drückendes Grundwasseraufkommen“ erschweren die Arbeiten und sorgen dafür, dass aktuell noch nicht absehbar ist, wann die Baustelle komplett geräumt werden kann. Sofern die Grundwassersituation entschärft werden kann, könnte gegebenenfalls die Vollsperrung bis zum Wochenende aufgehoben werden. Als „Glück im Unglück“ kann man bezeichnen, dass sich die Schadstelle nicht direkt in der Mitte der Fahrbahn, sondern im Einmündungsbereich Johannesstraße/Schapener Straße befindet und gleichzeitig die Witterungsbedingungen die sofortige Durchführung der Erdarbeiten zulassen. Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf dankte allen Beteiligten für das zügige Eingreifen. Gleichzeitig dankte er den Verkehrsteilnehmern und Anliegern dafür, dass sie Verständnis für die damit verbundenen Einschränkungen haben. Die Samtgemeinde Spelle informiert auf ihrer Homepage www.spelle.de fortlaufend über den Fortschritt der Arbeiten.

Weitere Berichte aus Spelle finden Sie unter www.noz.de/lokales/Spelle