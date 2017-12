24 Motive erarbeitet Das Speller Rathaus wird zum Adventskalender

Spelle. Die Fenster des Speller Rathauses sind 2017 erstmals als Adventskalender gestaltet. An jedem Tag wird ein weiteres Fenster arrangiert.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist besonders für die Kleinsten eine besonders spannende und aufregende Zeit. Gemeinsam mit der Kinderkrippe am Brink, dem Kindergarten Hölscherhof in Spelle, der St.-Vitus-Grundschule Venhaus und den Großtagespflegestellen in Schapen und Lünne wurden unter der Federführung des Familienzentrums „Haus der Familie“ für die Adventszeit 24 Motive erarbeitet, die nach und nach in der Adventszeit in den Fenstern des Rathauses gezeigt werden.

Nach den Worten von Petra Krandick, Koordinatorin des Familienzentrums, wird jeden Tag bis Heiligabend wie bei einem Adventskalender ein neues Bild dazu kommen und dem Betrachter adventliche Impressionen geben. „Mit den hier gezeigten Kunstwerken lassen uns die Kinder an ihrer Vorfreude und Spannung teilhaben“, sagte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf und dankte allen, die an diesem Projekt beteiligt sind. Er wies darauf hin, dass der „Fenster-Adventskalender“ insbesondere abends ein besonderes Flair versprüht, wenn die gestalteten Fenster beleuchtet sind.