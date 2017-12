Erfolgreich als Toiletten-Produzenten Speller Oberschüler beweisen Managertalent beim Planspiel

Spelle. Ihr Managertalent haben 28 Schüler des zehnten Jahrgangs der Oberschule Spelle bewiesen.

Sie nahmen zum neunten Mal am Wirtschaftsplanspiel „Investor“ teil, das der Industrielle Arbeitgeberverband Osnabrück-Emsland-Graf-schaft Bentheim (IAV) in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) für die Schule veranstaltet hatte.

Regionale Unternehmen unterstützen

Zu Beginn des Planspiels wählten sie ein Produkt aus, das sie als Unternehmer fiktiv vermarkten sollten. Ihre Wahl fiel auf Toiletten. Als Vorstandsvorsitzende der „Sanitärprofis SeilAb AG“, „Wonder-Clean AG“, „Klolektro AG“, „PiAApi AG“ und der „Smart WC“ hatten sie Rohstoffe einzukaufen, über Personaleinstellungen zu entscheiden, Verkaufspreise festzulegen, die Konkurrenz zu beobachten und dabei die selbstgesetzten Unternehmensziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Möglich wurde die Spielwoche durch die Unterstützung von regionalen Unternehmen, die damit die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft stärken wollen. Diese Firmen stellten die finanziellen Mittel, Referenten sowie Betriebseinblicke und ermöglichten mit „Investor“ ein Projekt, das die Schüler auch in ihrem selbstständigen Handeln fördert und so auf den Übergang ins Berufsleben vorbereitet.

Marketingpräsentation

Bei einer Marketingpräsentation vor kritisch einkaufenden Wirtschaftsvertretern machten die innovativen „stillen Örtchen“ der „Sanitärprofis SeilAb AG“ und der „WonderClean AG“ punktgleich das Rennen. Die „Sanitärprofis SeilAb AG“ überzeugte die Jury mit ihrem „Porzellangott“, der über einen höhenverstellbaren Hocker für die Füße verfügte, um damit zu einer besseren Körperhaltung beizutragen. Eine integrierte Musikanlage und LED-Beleuchtung machten ihr WC zu einem kleinen Highlight. Der „Happy Poop“ der WonderClean AG stach ebenfalls mit seinen besonderen Features hervor. Ihre Toilette war mit einer automatischen Reinigungs- und Desinfektionsfunktion ausgestattet, und darüber hinaus auch beheizbar und in einem veränderbaren Design zu erhalten.

Sachlich und kreativ gearbeitet

Als begleitende Lehrkraft freute sich Sigrid Hellmanns über die Leistungen ihrer Schüler, die alles gaben, um als Toiletten-Produzenten erfolgreich zu sein. „Zum Start der Woche wurde der Produktbereich aus jugendlicher Stimmung eher leichtfertig gewählt“, so Hellmanns. „Mit zunehmendem Einblick in das komplexe Spielgeschehen haben aber die Jugendlichen sehr sachlich und kreativ an der Entwicklung des Produktes gearbeitet und sich sachkundig gemacht inklusive medizinischer Erklärungen. Die Teilnehmer haben erlebt, dass diese Art der Arbeit ziemlich fordernd sein kann und doch Spaß mache“, erläuterte sie weiter.

Souveräne Ergebnisse

Am Ende der Woche stand eine Hauptversammlung an, in der die Spielunternehmen Rechenschaft über die einzelnen Geschäftsjahre ablegten. Auch hier konnten die Jungunternehmer mit souveränen Ergebnissen aufwarten. Die Veranstalter IAV und BNW sowie die Oberschule Spelle freuen sich auf die Weiterführung des Projekts im kommenden Jahr.