Mittagstisch kommt gut an Guten Appetit auf der Diele im Speller Wöhlehof

Spelle. Tischlein deck´ dich: Auf Initiative kirchlicher Vereine und der Gemeinde Spelle ist im Wöhlehof als neues Angebot ein „Mittagstisch für alle“ entstanden.

Ein ehrenamtliches Helferteam hat für das gute Gelingen der Premiere gesorgt.

Unter dem Motto „Mittagstisch für alle – gemeinsam, nicht einsam“ hatten die Initiatoren alle Interessierten zum gemeinsamen Speisen eingeladen. „Es gibt viele Menschen in unserer Gemeinde, die aus verschiedenen Gründen mittags alleine zu Hause essen. Um diesen Menschen die Gelegenheit zu bieten, in angenehmer Atmosphäre zu essen und sich mit anderen zu unterhalten, haben wir uns entschlossen, dieses Angebot zu entwickeln“, erklärte Maria Lambers für das ehrenamtliche Helferteam. Etwa 15 Bürger waren dieser Einladung bei der ersten Auflage dieses Angebotes gefolgt. „Die gemeinsamen Gespräche am Tisch sowie das leckere Essen waren eine tolle Sache“, zog Hugo Gelze, Koordinator des Wöhlehofes, ein positives Fazit. Er hob einer Mitteilung der Gemeinde zufolge die starke Leistung der ehrenamtlichen Helfer hervor, ohne die das Angebot wohl nicht würde stattfinden können. Lobende Worte fand auch Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. Der „Mittagstisch für alle“ soll künftig an jedem zweiten Mittwoch im Monat ab 11.30 Uhr im Wöhlehof stattfinden. Anmeldungen sind bis samstags 12 Uhr vor dem Termin möglich (Tel. 05977 937-990, Mobil: 0177 7778902).