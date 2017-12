An zehn Gruppen und Initiativen Samtgemeinde Spelle verleiht Ehrenamtspreise

Spelle Gleich zehn für das Allgemeinwohl engagierte Gruppierungen aus Spelle, Schapen und Lünne sind Träger des von der Samtgemeinde Spelle ausgelobten und von der „Dr. Bernard Krone Stiftung“ mit 10.000 Euro dotierten Ehrenamtspreises 2017.

Die seit 2013 jährlich im Wöhlehof vergebene Auszeichnung steht stellvertretend für alle, die sich mit viel Idealismus, Herzblut und Zeitaufwand für ihre Mitmenschen einsetzen, die Preisverleihung erhielt ihren besonders klangvollen Charme in diesem Jahr dank der imponierenden Leistung des 15-jährigen Nachwuchspianisten Jonas Thale.

„Die Samtgemeinde Spelle lebt vom Ehrenamt, alle gewinnen dadurch“, äußerte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf allen Akteuren der etwa 130 aktiven Vereine und Verbände mit rund 30.000 Mitgliedern seine Anerkennung.

Sie alle investieren in Lünne, Schapen und Spelle mit viel Einsatz wertvolle Zeit, schaffen ansprechende Angebote und tun viel Gutes für eine starke Gemeinschaft und eine hervorragende Lebensqualität. Hummeldorfs Dank galt auch dem in vierter Generation ansässigen und ebenso traditions- wie erfolgreichen Familienunternehmen Krone, das mit seinem ausgelobten Stiftungsfonds die Verbundenheit mit der Heimat deutlich unterstreiche und in diesem Zuge das Ehrenamtspreisgeld sogar verdoppelt habe.

Viel Lob von Bernard Krone

„Das Ehrenamt ist das Blut in den Adern der Gesellschaft. In immer schnelllebiger werdenden Zeiten kommen Menschlichkeit und direktes Miteinander, wertvolle Hilfen und gemeinsam gestaltete Freizeit viel zu oft viel zu kurz.“ Mit dieser Lobrede würdigte Unternehmer Bernard Krone die vorbildliche Einstellung oft vielfältig einsatzbereiter Menschen aus Freude daran, Gemeinschaft aktiv mitzugestalten.

Zwischen 500 und 2000 Euro erhielten die zehn Preisträger, die sich und ihren Einsatz selbst vorstellten: So ist der aus einer jahrhundertealten Schmugglergeschichte heraus entstandene Katten-knüppelverein der ältestes Verein Schapens. Die wohlverkleideten Gecken laden in der Karnevalszeit mit einem bunten Zug durch die Gemeinde zum gesellig-traditionellen Kattenknüppelfest. Die seit 1972 aktive Laienspielschar Venhaus verbindet plattdeutsche Kultur mit bester humoriger Unterhaltung. Die rund 20 Aktiven quer durch alle Generationen präsentieren 2018 das schon mit Spannung erwartete Stück „Frauenpower“: Mit Jonglage, Akrobatik und Clownerie wartet seit 26 Jahren der Kinderzirkus Kunterbunt aus Lünne auf. Das monatliche Training, Erfolgserlebnisse und die regelmäßig umjubelten Auftritte lassen die Kids stark und selbstbewusst werden.

Sein 40-jähriges Jubiläum feiert 2018 das im und um den Wöhlehof herum stets aktive Forum Kultur Erleben, welches die facettenreiche Kulturszene in Spelle erfrischend, inspirierend und überraschend belebt.

Die 16 Aktiven des Technikteams des SC Spelle-Venhaus leisten seit 2010 etwa 3.000 unentgeltliche Arbeitsstunden jährlich, damit der zweitgrößte emsländische Breitensportverein stets in Bewegung bleibt.

Um 16000 Quadratmeter Fläche und fast einen Kilometer Böschung kümmern sich die Burggärtner, die den Burgpark Venhaus hegen und pflegen und jetzt mit Hochdruck auf die 400-Jahrfeier der dort beheimateten St. Vitus Kirche hinarbeiten.

„Wir bewegen was“, lautet seit 21 Jahren das realistisch umgesetzte Motto des Fördervereins der Johannes-Grundschule in Spelle, der den Lebensraum Schule ideen- und erfolgreich weiter an Qualität gewinnen lässt.

90 Jahre jung wird im kommenden Jahr der 640 Mitglieder starke SV Blau-Weiß Lünne, der mit fünf sportlichen Sparten und einer vorbildlichen Jugendarbeit jeden dritten Einwohner des Dorfes begeistert.

Die Interessengemeinschaft Dorfleben Schapen schiebt vielversprechende, aber in der Umsetzung unbequeme Projekte an. Ihr Erfolg ist auch in ihrem kultigen Oktoberfest begründet, das 2019 sogar in Rom gefeiert wird.

Qualifiziert ausgebildet und dennoch ehrenamtlich setzen sich die Akteure der vor zehn Jahren ins Leben gerufenen Hospiz-Gruppe Spelle für Schwerkranke und Sterbende, Angehörige und Trauernde ein – bestes Beispiel für eine unbezahlte und dennoch unbezahlbare Leistung im Dienste der Nächsten.