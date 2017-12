B70 kurzfristig komplett gesperrt Fünf Speller bei Unfall mit Taxi in Rheine verletzt

Rheine/Spelle. Bei einem Unfall sind am Sonntagmorgen in Rheine ein Taxifahrer und seine fünf Fahrgäste verletzt worden.

Ein 33-jähriger Taxifahrer aus Münster beförderte in seinem Großraumtaxi fünf Fahrgäste im Alter von 28 bis 30 Jahren von Münster nach Spelle. Auf der Bundesstraße 70 in Höhe Rheine geriet das Fahrzeug nach Angaben der Polizei gegen 5.05 Uhr bei einem Überholmanöver auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die rechten Schutzplanken.

Leicht verletzt

Bei dem Aufprall verletzten sich alle Fahrgäste aus Spelle und der Taxifahrer leicht. Sie mussten mit mehreren Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Bergung wurde die B 70 kurzfristig komplett gesperrt.

Nach den ersten Ermittlungen schätzt die Polizei den Gesamtsachschaden auf etwa 20.000 Euro.