Tatumstände ungeklärt Unbekannte werfen 24-Jährigen in die Speller Aa

Spelle. Bei einem Überfall in die Speller Aa geworfen worden ist am Sonntag ein 24-jähriger Mann aus Spelle.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, ging der Mann gegen 19 Uhr von der Kirmes kommend auf der Bernard-Krone-Straße in Richtung Ortsausgang, als er in Höhe der Aa-Brücke von vier Männern angesprochen wurde. Laut Polizei wurde er von der Personengruppe auf einen Parkplatz gezogen, zu Boden gebracht und letztlich in die Speller Aa geworfen. Der Mann konnte den Angaben zufolge mit Mühe selbstständig die Aa verlassen. Bei der Tat wurden den Angaben zufolge keine Wertgegenstände erbeutet; die Täter sind flüchtig. Die genauen Umstände der Tat sind zur Zeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können oder Auffälligkeiten in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05977/929210 bei der Polizei Spelle zu melden.