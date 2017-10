Kommentar Die KFD hat in der Region eine starke Stimme

Spelle. Die KFD im Emsland hat eine starke Stimme, weil sie generationsübergreifend aktiv ist, meint der Kommentator.

Die KFD im Emsland ist eine lebendige Gemeinschaft, da sie, anders als in so manchen anderen Regionen, alle Altersgruppen abdeckt. Die jungen Frauen von Mitte 20 mischen dort ebenso mit wie die mittleren Jahrgänge und die Seniorinnen. Alle zusammen können ihre Interessen vernehmbar äußern. Deshalb verwundert es auch nicht, dass es mit der Spellerin Monika Mertens eine aus ihren Reihen sogar bis in den Bundesvorstand dieses größten Frauenverbandes Deutschlands geschafft hat.

Die 52-Jährige will beides erreichen: Sie möchte zum Beispiel auch auf Bundesebene für gesellschaftspolitische Veränderungen wie die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen kämpfen. Gleichzeitig ist sie aber auch bei den örtlichen Verbänden gefordert, um mitbekommen, was dort auf den Nägeln brennt. „Multitasking“ ist also gefragt, eine Rolle, in der Frauen sich häufig bestens auskennen müssen, wenn sie etwa Familie und Beruf unter einen Hut bekommen wollen. Ein starker Verband im Rücken kann da nicht schaden – und eine Stimme aus der Region im Bundesvorstand sicher auch nicht.