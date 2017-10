Spellerin im Bundesvorstand KFD im Emsland macht sich stark für Interessen von Frauen

Spelle. Zum Abschluss der bundesweiten Mitgliederwerbekampagne „Frauen. Macht. Zukunft“ hat die Spellerin Monika Mertens, Mitglied im Bundesvorstand der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD), eine positive Resonanz gezogen.

Es sei gelungen, in den vergangenen drei Jahren mehr als 32.000 neue Mitglieder zu gewinnen, sagte Mertens. Die KFD ist mit mehr als 500.000 Mitgliedern der größte Frauenverband und der größte katholische Verband Deutschlands.

Die 52-jährige Spellerin, bislang stellvertretende Vorsitzende im KFD-Diözesanverband Osnabrück, war im Juni auf der Bundesversammlung im Mainz in den insgesamt elfköpfigen Bundesvorstand gewählt worden. Neue Vorsitzende ist Mechthild Heil aus Andernach. Die 56-jährige Architektin ist Abgeordnete der CDU im Bundestag.

Werbekampagne über drei Jahre hinweg

Die Werbekampagne hatte sich über einen Zeitraum von drei Jahren erstreckt und war am vergangenen Wochenende mit einer Abschlussveranstaltung am Kölner Dom zu Ende gegangen. Auch im Emsland, in der Grafschaft Bentheim und im Landkreis Osnabrück hat es den Worten von Mertens zufolge verschiedene Aktionen gegeben, um weitere Frauen für den Verband zu gewinnen. Angesichts des demografischen Wandels verstärke die KFD ihre Bemühungen, ihren Forderungen mit möglichst lauter Stimme Ausdruck zu verleihen, begründete Mertens die vielen Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung.

Einsatz auf verschiedenen Ebenen

Gute Argumentationshilfen sind nach ihren Angaben Entwicklungen, die ohne das Engagement der KFD-Frauen auf allen Ebenen des Verbandes nicht möglich gewesen seien. Als ein Beispiel nannte Mertens die höhere Anerkennung von Erziehungsleistungen in der Rente (Mütterrente). Auch der Einsatz der KFD zur Verhinderung von Altersarmut, zur besseren Anerkennung von Erziehungszeiten und stärkeren Berücksichtigung von Pflegezeiten nach dem Renteneintritt sei erfolgversprechender, je mehr Mitglieder dem Verband den Rücken stärkten. Dabei sieht Mertens insbesondere die KFD-Gruppen im Emsland auf einem guten Weg, da der Zusammenhalt in den einzelnen Gruppen groß ist und über alle Altersgruppen hinweg Aktive vor Ort sind. Im Emsland sind derzeit 28.800 Frauen in der KFD organisiert, in der Grafschaft 3000.

Lohngerechtigkeit und Diakonat der Frau

In ihrer Arbeit im Bundesvorstand der KFD, aber auch auf regionaler und lokaler Ebene, will sich Mertens vor allem für zwei Themen stark machen: Das eine ist Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Berechnungen zufolge liegt der aktuelle Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern bei über 20 Prozent. Die KFD werde sich deshalb auch künftig an Veranstaltungen wie dem „Equal Pay Day“ beteiligen, um auf diese Ungleichheit aufmerksam zu machen, betonte die Spellerin. Weiteres Anliegen von Mertens ist die Forderung nach einem Diakonat der Frau. Deren Weihe lehnt die katholische Kirche aber ab. „Da haben wir schon viele dicke Bretter gebohrt und weitere kommen hinzu“, sagte Mertens. Sie erinnerte an die vielfältige Arbeit, die Frauen schon jetzt in der katholischen Kirche leisten würden.