Glas ins Gesicht geworfen? Junger Mann auf Kirmes in Spelle schwer verletzt

Spelle. Auf der Kirmes in Spelle ist ein 21-jähriger Mann schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den weiteren Angaben zufolge war der junge Mann in der Nacht zum Montag gegen 0.10 Uhr in der Johannesstraße durch einen Wurf oder Schlag mit einer Glasflasche oder einem Glas im Gesicht getroffen worden. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 zu melden.