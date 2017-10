Ab 15 Uhr im Wöhlehof Am Sonntag werden in Spelle Volkslieder gesungen

Spelle. Wer bei herbstlichem Wetter ein passendes Ausflugsziel sucht, für den hat der Speller Wöhlehof ein passendes Angebot: Am Sonntag, 8. Oktober, sind ab 15 Uhr alle Sangesfreudigen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wo man singt…“ zum nächsten Gesangsnachmittag eingeladen.

Der Eintritt ist frei.

Bei Kaffee und Kuchen soll in einer geselligen Atmosphäre gemeinsam gesungen werden. „Volkslieder waren früher in aller Munde und drohen heute in Vergessenheit zu geraten. An diesem Nachmittag wollen wir wieder gemeinsam das alte Liedgut pflegen und laden zum offenen Singen ein“, stellt Wöhlehof-Koordinator Hugo Gelze das Veranstaltungskonzept vor. Für dieses Format wurde eigens ein Wöhlehof-Liederheft mit altbekannten Liedern gedruckt und zur musikalischen Untermalung hat sich ein kleiner Kreis von Hobbymusikern mit unterschiedlichen Instrumenten zusammengesetzt. Wer als Gruppe einen Tisch reservieren möchte, kann sich im Wöhlehof unter Tel. 05977 937-990 melden. Alle Interessierten sind zu diesem Gesangsnachmittag herzlich eingeladen.