Fünf Kilometer Kabel verlegt Lünne erhält Anschluss an Glasfasernetz

Lünne. Auch Lünne wird an das Glasfasernetz angeschlossen. Darauf hat die Samtgemeinde Spelle in einer Pressemitteilung erneut verwiesen.

Die Versorgung des ländlichen Raumes mit leistungsstarken Glasfaseranschlüssen gewinnt laut Samtgemeinde immer stärker an Bedeutung. Die damit verbundenen Verlegearbeiten sind mit einem enormen Aufwand verbunden. Für diese Arbeiten sowie für den laufenden Betrieb konnte mit dem Unternehmen Rekers Digitaltechnik GmbH & Co. KG aus Spelle ein örtliches Unternehmen gefunden werden. Somit können in Lünne circa 500 Haushalte mit mindestens 30 Mbit/s im Netz sein. Dafür wurden auf Kosten und im Auftrag des Unternehmens Rekers Digitaltechnik fünf Kabelverzweiger mit Glasfaser angeschlossen und in der Ortslage etwa fünf Kilometer Glasfaser verlegt.

Anschlüsse können bereits bestellt werden

Die Bauarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen und die Anschlüsse können bereits bestellt werden, sodass die ersten Anschlüsse im Oktober aktiviert werden. Dazu Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf: „Ich bin froh darüber, dass mit dem Unternehmen Rekers Digitaltechnik schon frühzeitig ein Unternehmen gewonnen werden konnte, welches über Erfahrungen in diesem Bereich verfügt. So hat das Unternehmen bereits im Speller Ortsteil Varenrode sowie in den Gewerbegebieten Südfelde und Hafen Spelle-Venhaus das Glasfasernetz ausgebaut.“ In Kürze werden Postwurfsendungen an alle Haushalte verteilt, die vom Ausbau der Kabelverzweiger profitieren können. Ebenso erfolgt nochmals eine Werbung im Nachrichtenblatt der Samtgemeinde Spelle sowie im Lünner Wochenblatt.

Neben diversen Veröffentlichungen in der Vergangenheit wurde auch in der letzten Sitzung des Lünner Gemeinderates am 19. September im öffentlichen Teil durch Philipp Rekers über den aktuellen Sachstand berichtet. Generell wird den Angaben zufolge zwischen den Kabelverzeigern und den Hausanschlüssen die vorhandene Kupferleitung verwendet. Bei entsprechender Nachfrage sind gegebenenfalls direkte Hausanschlüsse an das Glasfasernetz möglich.

Auch Außenbereiche sollen versorgt werden

Auch die Außenbereiche sollen mit dem schnellen Internet versorgt werden; beispielsweise mittels Richtfunktechnik oder gegebenenfalls auch durch Eigenleistungen bei den Verlegearbeiten. Für Fragen zum Vertragsabschluss oder den notwendigen Arbeiten steht Philipp Rekers (Tel. 05977 939999, info@rdt.online) zur Verfügung.

