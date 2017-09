Polizeistatistik erläutert „In Spelle kann man sich sicher fühlen“

Spelle. In der Samtgemeinde (SG) Spelle gibt es im Gegensatz zur Stadt Lingen an den Wochenenden keine größeren Probleme durch Körperverletzungen, die oftmals von alkoholisierten Personen verübt werden. Darauf hat der Leiter der Polizeistation Spelle, Kriminalhauptkommissar Helmut Knieper, im Samtgemeinderat Spelle verwiesen.

Knieper stellte im Samtgemeinderat die Verkehrsunfall- und Kriminalstatistik für das Jahr 2016 vor. Die Polizeistation Spelle ist für das südliche Emsland mit Ausnahme der Stadt Lingen zuständig. Die Stationen in Emsbüren, Freren, Lengerich und Salzbergen sind der Dienststelle in Spelle zugeordnet.

Nach Kniepers Worten verzeichnete die Polizei in der SG Spelle im Jahr 2016 insgesamt 561 Straftaten (2015: 524, 2014: 563). Knieper: „Damit ist die Kriminalitätsbelastung niedriger im Vergleich zu Niedersachsen und auch geringer als im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück und des Landkreises Emsland.“ Die Aufklärungsquote betrug 62,75 Prozent (2015: 67,18 Prozent). Von den in der SG Spelle registrierten Straftaten waren zwei Raubdelikte (2015: 0, 2014: 6). Mit 49 Körperverletzungen gab es gegenüber 2015 (42) eine Steigerung um sieben Fälle. Im Jahr 2014 hatte es 60 Körperverletzungen gegeben. Ebenfalls eine leichte Steigerung gab es bei den Diebstählen und zwar von 202 im Jahr 2015 auf 216 im vorigen Jahr (darunter 23 Wohnungseinbrüche, deren Zahl vor zwei Jahren nur acht betragen hatte). Bei Vermögens- und Fälschungsdelikten wurden für den Bereich der Samtgemeinde Spelle 77 Fälle registriert (2015: 100, 2014: 96). Die Zahl der Betäubungsmitteldelikte belief sich auf 22 (2015: 45, 2014: 22). Im Zusammenhang mit Flüchtlingen habe es keine nennenswerte Kriminalität, gegeben, betonte Knieper.

Polizeihauptkommissar Burkhard Papenbrock verwies darauf, dass es Anfang dieses Jahres gelungen sei, in Spelle ein Trio von jungen Leuten zu ermitteln, das eine Vielzahl von Straftaten verübe und sich vor Gericht verantworten musste. Derzeit falle die Gruppe nicht mehr durch Straftaten auf.

Papenbrock bat die Bürger darum, der Polizei Hinweise zu geben, wenn mit Drogen gehandelt werde. „Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist sehr gut“, sagte er. Ratsmitglied Hermann Wilmes unterstrich die Bedeutung von polizeilicher Prävention an den Schulen. Dies geschehe auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen des Präventionsteams in Lingen, sagte Knieper.

Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf dankte den Polizeibeamten in Spelle mit den Worten: „In der Samtgemeinde Spelle kann man sich sicher fühlen.“