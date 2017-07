Spelle. Die Samtgemeinde Spelle als Schulträger hat ihre Hausaufgaben gemacht, am Donnerstag sind wieder die Schüler dran. Ein Kommentar.

Sicher: Die Eltern der Kinder der Johannes-Grundschule Spelle und das Kollegium hätten sich die baulichen Veränderungen in der Schule gerne früher gewünscht. Sie hatten in den letzten Jahren häufiger den Eindruck, dass ihre Primarstufe im Schatten der benachbarten Oberschule steht, wo sich eine Baumaßnahme an die andere reihte.

Aber das ist Vergangenheit. Die baulichen Veränderungen in der mit Abstand größten Grundschule der Samtgemeinde sind unübersehbar. Mit den bereits getätigten und noch eingeplanten Investitionen bis 2018 wird in der Johannes-Grundschule als Lern- und Lebensort ein möglichst optimales Umfeld geschaffen. Und nicht nur hier: Auch die anderen Schulstandorte in Spelle, Lünne und Schapen haben gute Rahmenbedingungen für erfolgreiche Bildungsarbeit.

Fazit: Die Samtgemeinde als Schulträger hat ihre Hausaufgaben gemacht, am Donnerstag sind wieder die Schüler dran.