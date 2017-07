Gemeinde investiert 1,2 Millionen Viele Handwerker in der Johannes-Grundschule Spelle

Spelle. Ab Donnerstag beherrschen die Kinder und das Kollegium der Johannes-Grundschule in Spelle wieder das Bild. In den letzten Tagen waren es noch die Handwerker.

Auf dem Schulhof, wo sich sonst die Jungen und Mädchen der Grundschule tummeln, parkten in den Ferien jede Menge Fahrzeuge von Handwerksbetrieben. In der großen Eingangshalle sah es nach allem Möglichen aus - nur nicht nach Schule. Kabel hängen von der Decke, Werkzeuge und schweres Handwerksgerät bestimmten die Szenerie. Bis zum Schulbeginn in ein paar Tagen werden sich die Handwerker aber wieder verabschiedet haben.

Voll im Zeitplan sind die Arbeiten zur Erweiterung und Sanierung der Grundschule in unmittelbarer Nähe des Markelo-Platzes. Davon machten sich kurz vor dem Ende der Sommerferien Vertreter von Politik und Verwaltung und des Speller Architektenbüros B-Werk ein eigenes Bild.

Insgesamt 1,12 Millionen Euro investiert die Kommune in das Gebäude, das im Jahr 1974 errichtet worden war. In einem ersten Bauabschnitt waren im vergangenen Jahr zwei zusätzliche Klassenräume entstanden sowie ein Aufzug, der die Barrierefreiheit der Schule garantiert. Das Kostenvolumen belief sich auf 540000 Euro. Schwerpunkt der aktuellen Maßnahmen sind Investitionen im Bereich Umwelt und Klimaschutz.

„Wir haben ein komplett neues Trinkwassernetz installiert“, sagte Architekt Jürgen Schwegmann. Außerdem seien neue Akustikdecken eingezogen worden. Die Heizungsanlage sei ebenfalls erneuert worden. Hinzu kamen Brandschutzmaßnahmen. Kostenpunkt insgesamt: 400000 Euro. Mit der Erneuerung der sanitären Anlagen im nächsten Jahr für rund 180000 Euro werden die Maßnahmen an der Johannes-Grundschule beendet.

Dort werden zurzeit nach Angaben der Gemeinde 311 Jungen und Mädchen in 15 Klassenverbänden unterrichtet. Es gehöre zu den Aufgaben der Kommune als Schulträger, für gute räumliche Rahmenbedingungen zu sorgen, unterstrich Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. Dies sei die Voraussetzung für eine solide Bildung der Kinder und Jugendlichen.