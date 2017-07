Viele Initiativen Dorfdialog in Lünne: Demnächst ein Mittagstisch?

Lünne. Viel in Bewegung geraten ist in den vergangenen Wochen und Monaten in der Gemeinde Lünne. Ausgangspunkt war das Projekt „Dorfdialog“. Erste Ergebnisse werden nun sichtbar. Ein Mittagstisch für Senioren ist geplant, außerdem die Teilnahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Fachlich begleitet wird die Gemeinde Lünne vom Büro „pro-t-in“ aus Lingen. Die Regionalplaner stehen unter anderem Kommunen in der Region auf ihrem mitunter schwierigen Weg zur Seite, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Demografischer Wandel, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, ÖPNV: die Liste ließe sich beliebig verlängern. Vor der Länge der Liste nicht zu kapitulieren, sondern im gemeinsamen Gespräch Anregungen zu geben und Antworten zu finden ist das Anliegen von Tim Strakeljahn. Er ist bei „pro-t-in“ unter anderem mit dörflichen Entwicklungsstrategien beschäftigt.

Beim Pressegespräch im Haus Schmeing verwies Strakeljahn auf den Verlauf de „Dorfdialogs“ in Lünne, der am 22. April mit einem Workshop begonnen hatte, an dem 40 Vertreter dörflicher Interessengruppen teilgenommen hatten. Der Stärken-Schwächen-Analyse und der Entwicklung einer Vision „Lünne 2030“ folgte im Mai eine Bürgerversammlung. „Die Resonanz war sehr groß“, freute sich Bürgermeisterin Magdalena Wilmes. Aus der Bürgerversammlung heraus gründete sich anschließend der Arbeitskreis „Dorfdialog“. Der befasste sich mit den Themenbereichen Freizeit und Tourismus, Ortsentwicklung und Landwirtschaft sowie Kommunikation und Außendarstellung.

Stärken und Herausforderungen

Wo liegen die Stärken und und wo die Herausforderungen in Lünne? Stärken liegen vor allem im großen ehrenamtlichen Engagement von Bürgern und Vereinen, betonten Hilmes, Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf und Jessica Schoemaker von der Verwaltung. Ein Beispiel ist der Heimatverein. Deren Vorsitzende Maria Bunge erinnerte an die große Resonanz auf eine Radtour unter dem Motto „Ein Lünne“, wobei jedes der drei ersten Worte bewusst in Großbuchstaben gesetzt worden war. Lünne besteht aus den drei Ortsteilen Plantlünne, Altenlünne und Heitel. Ziel sei eine Einheit in den Köpfen, hieß es in der Runde. Infotafeln und Broschüren sollen außerdem vor allem Gästen noch kenntlicher machen, was die Gemeinde insbesondere im touristischen Sektor zu bieten hat. Stärken gibt es da einige, aber nicht jeder der Besucher weiß um sie.

Knapp 2000 Einwohner

Konkret in Vorbereitung ist ein Mittagstisch für Senioren in der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde. Diesen möchte die kfd im Jugendheim anbieten. Neben einem preisgünstigen, gutbürgerlichen Mittagsessen steht das gesellige Beisammensein im Vordergrund. I Interessierte können sich bis 11. August unverbindlich bei Ludger Vehr von der Samtgemeinde Spelle, Tel.: 05977/937150 anmelden.

Zwei weitere Termine sind im Kalender der Gemeinde Lünne ebenfalls im Rahmen des Projektes „Dorfdialog“ dick angestrichen. Bis zum 1. August soll ein Antrag zur Aufnahme im Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen gestellt werden. Sollte es klappen, können damit Maßnahmen im Ort finanziert werden, wie zum Beispiel die Aufstellung des früheren Müllerhauses. auch bürger können über das Dorfentwicklungsprogramm Förderanträge stellen. Entscheidend ist die Aufnahme im Programm. Zweites Datum ist der 22. August. Dann findet die Bereisung im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ statt. Dass dem so ist, daran hat Magdalena Wilmes keinerlei Zweifel. „Unsere Bürger und Vereine halten das Dorf lebendig“, unterstrich die Bürgermeisterin.