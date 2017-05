Anmeldung ab 8. Juni Vielfältige Ferienaktionen in der Samtgemeinde Spelle

Vielfältige Ferienaktionen in der Samtgemeinde Spelle MEC öffnen

Laden alle Kinder und Jugendlichen zur Sommerferienaktion ein: (von rechts) Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf, Petra Krandick (Familienzentrum), Jugendpfleger Peter Vos und Chiara Röhl (FSJ´lerin Jugendzentrum). Foto: Gemeinde Spelle

Spelle. Lange Autofahrten oder Reisen in den Sommerferien sind nicht nötig – wer etwas Erleben und Spaß haben möchte, für den gibt es in der Samtgemeinde Spelle in der Zeit von Freitag, 16. Juni, bis Freitag, 4. August 2017, ein vielseitiges Sommerferienprogramm. Das teilt die Gemeinde mit.