Erneut Corona-Impfaktion bei der Firma Krone in Spelle am Sonntag

Die nächste Impfaktion in Spelle findet am Sonntag von 10 bis 15 Uhr im Drive & Train-Center der Firma Krone in Spelle statt. (Symbolfoto)

Christian Charisius/dpa

Spelle. Die Firma Krone organisiert in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde eine weitere Corona-Impfaktion in Spelle. Stattfinden wird sie am Sonntag im Drive-&-Train-Center an der Dreierwalder Straße.