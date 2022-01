16-Jähriger in Silvesternacht auf offener Straße in Schapen ausgeraubt

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu der Tat geben können. (Symbolfoto)

Carsten Rehder/dpa

Schapen. In der Silvesternacht ist ein 16-Jähriger in Schapen ausgeraubt worden. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Der Jugendliche war demnach gegen 2.50 Uhr zu Fuß auf dem Fahrradweg der Hopstener Straße in Schapen in Richtung Hopsten unterwegs. Dort wurde er von drei Personen, die sich offenbar zuvor in einem vorbeifahrenden Auto befunden hatten, unte