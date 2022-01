Die Geschäfte mit Lkw-Anhängern, Sattelauflieger und Landmaschinen laufen gut bei der Krone-Gruppe. Der Umsatz erreichte nun vor Corona-Niveau.

Stefan Schöning Fotodesign

Spelle. Trotz Corona hat die Krone-Gruppe aus Spelle ihren Umsatz wieder gesteigert. Chef Bernhard Krone ist optimistisch, dass dies weiterhin gelingt. Denn er glaubt an die Geschäftsfelder Landwirtschaft und Transport.

Ihre Hauptproduktionsstandorte hat die Krone-Gruppe im Emsland: In der Maschinenfabrik in Spelle wird Technik für die Landwirtschaft hergestellt, im Fahrzeugwerk in Werlte entstehen Nutzfahrzeuge, beispielsweise Lkw-Anhänger oder Sattelaufl