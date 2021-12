Plötzlich stand ZDF-Moderator Cherno Jobatey (Mitte) vor Stefanie Niehoff, um sie als Heldin des Alltags auszuzeichnen. Eingeweiht war Christian Tenkleve.

Haus Bönne

Spelle. Das Jahr 2021 wird für Stefanie Niehoff aus Spelle unvergesslich bleiben: Sie feierte ihren 50. Geburtstag, ihre Silberhochzeit - und dann stand plötzlich ZDF-Moderator Cherno Jobatey im Haus Bönne vor ihr.

Fassen kann es Stefanie Niehoff noch immer kaum, was ihr am 9. Dezember an ihrem Arbeitsplatz im Haus Bönne in Spelle-Varenrode passiert ist. „Irgendwie wussten alle Bescheid, nur ich nicht“, meint die Pflegedienstleiterin.Plötzlich un