Die Feuerwehr in Spelle ist am Samstagvormittag zu einem Einsatz alarmiert worden. (Symbolfoto)

David Ebener

Spelle. Zu einem Brand eines Carports in Spelle-Varenrode ist die Feuerwehr am Samstagvormittag gerufen worden. Eine Person wurde nach ersten Angaben der Polizei durch eine Verpuffung leicht verletzt.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Lingen wollte ein Mann gegen 10.45 Uhr in einer Garage an der Teichstraße eine Gasflasche an einen Heizbrenner anschließen. Dabei kam es zu einer Verpuffung, die einen Carport in Brand setzte.Der Man