Präzisionsarbeit mit Fingerspitzengefühl: Feinwerkmechaniker Mario Hövels hat seine Ausbildung bei der August Storm GmbH & Co. KG in Spelle mit der Auszeichnung als Landesbester in Niedersachsen abgeschlossen.

Spelle. Ins Büro wollte Mario Hövels nach dem Abitur nicht. Er ließ sich bei der Firma August Storm in Spelle zum Feinwerkmechaniker ausbilden – und das mit großem Erfolg. Sein Weg im Handwerk ist jedoch noch nicht zu Ende.

