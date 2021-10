Probeübung zur Eröffnung: Ina Hoffrogge (Mitte) mit Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann und Bürgermeister Andreas Wenninghoff.

Hoffrogge

Spelle. Ein Yoga-Studio gibt es nun in Spelle: Ina Hoffrogge eröffnete den "Yogaraum Namasté Ina". Mit dem Angebot in ihren Heimatort zurückzukehren, war ihr ein großer Wunsch.

Rund ein Jahr lang hatte Ina Hoffrogge für ihre Angebote an einen ungewöhnlichen Ort geladen und seit August 2020 Yoga in einem ehemaligen Gewächshaus der Gärtnerei Garmann in Beesten angeboten. Nun hat sie ein neues Studio an der Joha