Zwei Schwerverletzte gab es bei einem Auffahrunfall auf der B70 bei Varenrode.

Werner Scholz

Spelle. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der B70 im Speller Ortsteil Varenrode. Zwei Personen wurden dabei schwer und eine leicht verletzt.

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr. Ein Pkw-Fahrer, der in Varenrode auf der Lingener Straße (B70) in Richtung Rheine unterwegs war, bremste ab, um nach links abzubiegen. Während ein F