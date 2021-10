Große Aufregung in Schapen wegen neuer Ställe zur Massentierhaltung

Thomas Austermann und seine Ehefrau Nina hoffen darauf, dass sie die Möglichkeit erhalten, ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Schapen zu erweitern.

Ludger Jungeblut

Schapen. Zwei landwirtschaftliche Betriebe wollen in Schapen weitere Ställe bauen. Das wird im Ort kontrovers diskutiert. Dazu gibt es am Donnerstag, 4. November, ab 20 Uhr eine Bürgerversammlung in der Gaststätte Düsing.

Worum geht es? Landwirt Thomas Austermann bewirtschaftet 125 Hektar. Jetzt möchte er seinen Betrieb erweitern und umstrukturieren. Die nötigen Anträge bei der Gemeinde hat er bereits gestellt. Die Gemeinde muss jetzt entscheiden,