Spelle: Betonwerk Rekers mit größtem Auftrag in Firmengeschichte

Solche Tübbinge für den U-Bahnbau fertigt das Speller Betonwerk Rekers für zwei Aufträge in Frankfurt am Main und in Dänemark. Sie haben einen Durchmesser zwischen sechs und sieben Metern.

Betonwerk Rekers

Spelle. Den größten Auftrag seiner Geschichte realisiert das Speller Betonwerk Rekers gerade in Hamburg. Das ist aber nicht alles: Rekers half spontan dem Landkreis Ahrweiler, wo das Hochwasser enorme Schäden angerichtet hat.

Im Unternehmen mit seinen Produktionsstandorten in Spelle, Groß Ammensleben bei Magdeburg, Gelsenkirchen, Ochenbruck bei Nürnberg und Olszowa in Polen arbeiten rund 800 Menschen, davon etwa 600 am Hauptstandort Spelle. 2019 feierte das