Spelle lockt am Wochenende mit Kirmes für Familien

Eine Kirmes für Familien findet am Wochenende auf dem Markelo-Platz in Spelle statt.

Samtgemeinde Spelle

Spelle. Speziell auf Familien ist die Kirmes in Spelle ausgerichtet, die am 2. und 3. Oktober auf dem Markelo-Platz gegenüber der katholischen Kirche stattfindet.

In diesem Jahr wird der Speller Ortskern wieder vom Duft gebrannter Mandeln und in bunte Lichter gehüllt, denn am Samstag und Sonntag findet laut Samtgemeinde auf dem Parkplatz des Markelo-Platzes eine Familienkirmes statt. Straßenkünstler