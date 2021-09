Bibelgarten in Lünne offiziell eröffnet

Die Gäste der offiziellen Eröffnung zeigten sich begeistert vom Bibelgarten in Lünne.

Anne Bremenkamp

Lünne. Weinstock, Feigenblatt, Weihrauch: In der Bibel werden über 100 verschiedene Pflanzen erwähnt – essbare, kleidsame oder solche, die sich duftend auflösen. Viele können im Bibelgarten in Lünne genossen werden.

Am sechsten Tag der Schöpfungsgeschichte erschuf Gott nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch die Pflanzen. Ein bisschen länger brauchte die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in Lünne, die am Calvin-Platz einen Bibelgarten angelegt