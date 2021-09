Samtgemeinde Spelle will viel Geld in die Schulen investieren

Die Grundschule Venhaus benötigt für die Ganztagsbetreuung eine Mena.

Foto: Heinz Krüssel

Spelle . Die Samtgemeinde Spelle will in den nächsten Jahren viel Geld in die Schulen investieren. Das ist in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses im Rathaus deutlich geworden.

Alle Beschlüsse waren einstimmig. Diplom-Sozialwissenschaftlerin Petra von Berlepsch erläuterte die Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung. Sie rief die Verwaltung auf, konkrete Pläne für bauliche Modernisierungen zu erstellen, um sie aus