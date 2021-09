Corona-Schutzimpfung ohne Anmeldung am Mittwoch in Spelle

Eine Corona-Schutzimpfung ohne vorherige Anmeldung ist am Mittwoch, 22. September, in Spelle möglich.

Matthias Bein/dpa

Spelle. Eine unkomplizierte Corona-Schutzimpfung ohne vorherige Anmeldung ist am Mittwoch, 22. September 2021 von 9.30 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des K+K-Marktes/Lidl-Marktes an der Ringstraße in Spelle möglich.

