CDU in Spelle verspricht mehr nachhaltigen Umweltschutz

Bei der Kommunalwahl in Spelle konnte die CDU ihre starke Stellung behaupten. Das Unabhängige Bürgerforum Spelle (UBS) musste starke Verluste hinnehmen.

Ludger Jungeblut

Spelle . Die CDU Spelle will sich nach der Kommunalwahl für eine gute und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung sowie für Nachhaltigkeit bei Ökologie und Ökonomie einsetzen.

Mit 63 Prozent der Stimmen entsendet die CDU erneut 16 Ratsmitglieder in den Gemeinderat. "Ein starkes Spelle mit einer hohen Lebensqualität verbindet alle Generationen und macht unser Spelle so liebens- und lebenswert", heißt es in ei