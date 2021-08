Ein 82-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lünne schwer verletzt worden.

Jens Büttner

Lünne. Ein 82-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lünne schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann übersehen.

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Mittwoch gegen 16.40 Uhr an der Straße "Am Speller Sand" in Lünne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Mann war mit seinem VW aus der Zuwegung einer Windkraftanlage auf die Fahrbahn gefahren.