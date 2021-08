Weiter notwendig wird die Ausweisung von Gewerbeflächen in der Samtgemeinde Spelle bleiben, meint die CDU.

Lino Mirgeler/dpa

Spelle . Die CDU-Fraktion im Gemeinderat Spelle hat an die neue Partei Demokratie in Bewegung (DiB) appelliert, in Sachen Wirtschaftsförderung Themen nicht gegeneinander auszuspielen.

DiB hatte an Jens Konermann, den neuen Wirtschaftsförderer der Samtgemeinde Spelle, appelliert, sich bei seiner neue Aufgabe auf Klimaschutz und die Förderung nachhaltiger Wirtschaftskonzepte zu konzentrieren. In einer Press