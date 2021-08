Auf Brandstiftung ist nach Erkenntnissen der Polizei der Brand in einem leerstehenden Haus in Spelle-Varenrode in der Nacht zum Freitag zurückzuführen.

Spelle . Donnerstag brannte eine Gehöft-Ruine in Salzbergen, in der Nacht zu Freitag eine ehemalige Gaststätte in Spelle. Nun meldet die Polizei, dass Verdächtige ermittelt wurden. Sie sollen für beide Taten verantwortlich sein.

Am Donnerstagvormittag kam es erneut zu einem Brand in einem unbewohnten Haus am Eßeltweg in Salzbergen. Die Feuerwehr Salzbergen war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden, doch: Es