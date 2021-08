Liebevoll betreut von Tochter Kerstin, verfolgt der 96-jährige Kurt Gamrath das Spiel seines SC Hassel bei BW Lünne.

Wilfried Roggendorf

Lünne. Einmal noch seinen Heimatverein SC Hassel spielen sehen: Dieser Wunsch des 96-jährigen Kurt Gamrath ist am Samstag bei einem Freundschaftsspiel des Gelsenkirchener Bezirksligisten in Lünne in Erfüllung gegangen.

Vor 26 Jahren ist Kurt Gamrath von Gelsenkirchen nach Lünne gezogen. Die Erinnerung an seinen Heimatverein SC Hassel ist jedoch bei ihm nie verblasst. Angeregt hatte das Freundschaftsspiel Gamraths Tochter Kerstin. Unkompliziert h