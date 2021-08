Auch am Samstag wird der 96-jährige Kurt Gamrath hoffentlich gut lachen haben, wenn sein Heimatverein SC Hassel bei BW Lünne zum Freundschaftsspiel antritt.

Kerstin Gamrath

Lünne. Wenn am Samstag Blau-Weiß Lünne auf den Gelsenkirchener Bezirksligisten SC Hassel zum Fußball-Freundschaftsspiel trifft, steht der große Gewinner schon vorher fest: Es ist der 96-jährige Kurt Gamrath.

Der 1925 in Gelsenkirchen geborene Gamrath ist 1995 nach Lünne gezogen. An seiner Haustür hängt ein Schild: "Vorsicht, hier wohnt ein Schalke-Fan. Betreten an Spieltagen auf eigene Gefahr."Selbst gespielt hat Gamrath auf Schalke jedoch nie.