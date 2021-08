Speller sorgen sich um Schule in Uganda und sammeln Masken

Bernd Tenfelde (von links), Cäcilia Schweer, Gerda und Jupp Ricker leiten eine Maskenspende an die St.-Jude-Primary-School in Uganda weiter.

Christiane Adam

Spelle. Die Bevölkerung des ostafrikanischen Staats Uganda hat Corona kaum etwas entgegenzusetzen, es fehlt an den einfachsten Hygieneartikeln. Der Verein Hilfe für Hoima aus Spelle schickt nun Masken an eine Schule in Hoima.

Mittlerweile in unseren Breitengraden eine Selbstverständlichkeit zum Schutz gegen das Corona-Virus: medizinischer Mund-Nase-Schutz, FFP2-Masken oder welche der Klassen N95 und KN95. In Uganda, das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, ist