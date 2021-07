Spelle . Die Partei Demokratie in Bewegung ist der Überzeugung, dass in Spelle keine weiteren Neuansiedlungen von Firmen benötigt werden.

Die neue Partei tritt erstmals zur Kommunalwahl am 12. September an. Laut Pressemitteilung hat sich Spelle im Laufe der Jahre eine ausreichend starke und dynamische Wirtschaft geschaffen und ist finanziell hervorragend aufgestellt. "Aus diesem Grunde ist es auch dringend notwendig, den Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1979 anzupassen", heißt es weiter in der Mitteilung.

Für eine intakte lebenswerte Umwelt

Es gebe seit einigen Jahren keine Begründung mehr, weiter zwanghaft wachsen zu müssen. Der Samtgemeinde Spelle und ihren Mitgliedsgemeinden gehe es finanziell sehr gut. "Wir sollten unsere Gemeinden endlich zukunftssicher gestalten und dabei den heute in Spelle lebenden Menschen und den zukünftigen Generationen auch vor Ort noch eine intakte lebenswerte Umwelt und Kommune bieten."

Die neue Partei nimmt auch zur Diskussion um die Nachfolgenutzung der ehemaligen Hofstelle Sandtel/Böker und deren Ländereien Stellung. Die Hofstelle habe in den vergangenen Wochen und Monaten schon viel öffentliche Aufmerksamkeit und einige "unglückliche Entscheidungen" erfahren müssen.

"Wir wünschen uns, dass die Entscheidungsträger hier das Potenzial des Gemeinwohls erkennen und in Ruhe mit öffentlicher Beteiligung zu einer guten Lösung gelangen", heißt es in der Mitteilung.