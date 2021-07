Holzunterstand brennt am Dienstagabend in Schapen

In Schapen ist am Dienstagabend ein Holzunterstand samt der darin gelagerten landwirtschaftlichen Maschinen in Brand geraten.

dpa/Uli Deck

Schapen. In Schapen ist am Dienstagabend, 6. Juli, ein Holzunterstand abgebrannt. Personen sind dabei nicht verletzt worden.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist gegen 18.30 Uhr ein Holzunterstand an der Kirchhofstraße in Schapen in Brand geraten. Personen wurden dabei nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Durch das Feuer wurde der Unterstand und die darin