Scheune brennt am Dienstagabend in Schapen

In Schapen ist am Dienstagabend eine Scheune in Brand geraten.

dpa/Uli Deck

Schapen. In Schapen steht am Dienstagabend, 6. Juli, eine Scheune in Flammen.

Um 18.39 Uhr ist der Polizei der Vollbrand der Scheune gemeldet worden. Das Gebäude befindet sich in der Kirchhofstraße 4 in Schapen. Nach Aussage der Polizei ist die Brandursache zunächst noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr und d